Завтра в Україні вдарять морози до -6

2 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +1...-6 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі -1...-6 градусів, удень +2...+7 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +8...+10 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі -1...-3 градуси, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +7...+9 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +4...+9 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 0...-5 градусів, у Дніпропетровській області до -7 градусів, удень +4...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -7...-12 градусів, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2...-4 градуси, у Херсонській і Запорізькій областях місцями -5...-9 градусів; удень +6...+11 градусів, у Запорізькій області +2...+7 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +8...+10 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон руйнується снігом і хльосткими дощами: синоптик дала прогноз на вихідні.

Тим часом в листопаді на українців чекає складна погода зі снігопадами, сильними морозами та ожеледицею.