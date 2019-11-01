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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:43 8
Суспільство 2019-11-01T15:30:03+02:00
Українські Новини
В Україні вирішили боротися з самою головною жіночою проблемою

В Україні вирішили боротися з самою головною жіночою проблемою

Театр, Лев Парцхаладзе, кінотеатр, жінки, Мінрегіон, Туалети
Жінка. Фото: pixabay
Жінка. Фото: pixabay

З 1 листопада у всіх нових кінотеатрах і театрах в Києві будуть будувати в два рази більше жіночих вбиралень для зменшення черг, тим часом як МОЗ робить громадські туалети більш доступними. Про це повідомив на своїй сторінки на Facbook президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Заступник міністра регіонального розвитку ініціював цей проект з метою скоротити черги і поліпшити санітарні норми.

"Новий розрахунок - 1 санітарний прилад на 15 осіб в кінотеатрах і 1 санприлад на 10 осіб в театрах. Це залежить від розрахункової місткості закладу. Наприклад, якщо кінотеатр розрахований на 600 відвідувачів, то раніше проектувалися тільки 20 туалетних кабінок. За новими нормами треба робити 40 кабінок", - повідомляє Парцхаладзе.

Парцхаладзе зазначив, що в старих державних будівельних нормах за закладами культури розрахунок туалетних кімнат в кінотеатрах становив 1 санвузол (унітаз) на 30 осіб, у театрах - 1 санвузол на 20 осіб. Тобто, кількість жіночих санвузлів, які тепер будуть проектуватися, збільшено вдвічі.

При цьому частина туалетних кімнат також обов'язково буде проектуватися доступними для людей з інвалідністю та інших груп населення і містити пеленальні столики для немовлят.

Як повідомляли Українські Новини, у великих супермаркетах країни з'являться туалети для відвідувачів. Також вбиральні можна буде будувати на станціях метрополітену.

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