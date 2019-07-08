Минздрав хочет сделать более доступными общественные туалеты

Министерство здравоохранения выступает за запрет омолаживающей обрезки деревьев и более доступные общественные туалеты.\r\nОб этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.\r\n"Так называемая омолаживающая обрезка деревьев на территориях населенных мест будет запрещена. Такая обрезка уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий. Раз в 5 лет нужно проводить инвентаризацию состояния деревьев", - говорится в нем.\r\nТакже предлагается сделать более доступными общественные туалеты, оптимальное расстояние между туалетами должно быть до 700 м, в людных местах до 300 м.\r\nОтмечается, что в каждом туалете должен быть обустроен стол для пеленания младенца и должен быть обеспечен доступ к питьевой воде.\r\nКроме того, Минздрав предлагает запретить выгребные ямы и подключить дворовые туалеты к местным очистным сооружениям.\r\n"Также есть требования к размещению местных очистных сооружений. Они должны быть удалены от границ земельных участков учебных и лечебно-профилактических учреждений, стен жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения, урезов водоемов на расстояние согласно заключению государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Расстояние между местным очистным сооружением и колодцем должно составлять не менее 50 м", - отмечено в сообщении.\r\nКроме того, Минздрав предлагает запретить сжигать траву и листья, так как при их сжигании в воздух попадают диоксины и ядовитые газы, которые влияют на иммунную систему.\r\nТакже предлагается запретить посыпать дороги песком и солью, так как соль загрязняет грунт, вредит зеленым насаждениям, а также портит обувь.\r\nВ свою очередь торговые предприятия обязательно должны убирать от снега прилегающую территорию в радиусе не менее 5 м.\r\nКроме того, новые нормы предусматривают обязательную установку урн для мусора на тротуарах не менее чем каждые 60 м, а также обязывают устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора (для пластика, стекла, металла, бумаги и органики).\r\nКак сообщали Українські Новини, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для пассажиров на станциях метрополитенов.\r\nТакже Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах.