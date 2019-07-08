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08 июля 2019, понедельник, 15:01 1415
Экономика 2019-07-08T15:03:40+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет сделать более доступными общественные туалеты

Минздрав хочет сделать более доступными общественные туалеты

Министерство здравоохранения выступает за запрет омолаживающей обрезки деревьев и более доступные общественные туалеты.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Так называемая омолаживающая обрезка деревьев на территориях населенных мест будет запрещена. Такая обрезка уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий. Раз в 5 лет нужно проводить инвентаризацию состояния деревьев", - говорится в нем.

Также предлагается сделать более доступными общественные туалеты, оптимальное расстояние между туалетами должно быть до 700 м, в людных местах до 300 м.

Отмечается, что в каждом туалете должен быть обустроен стол для пеленания младенца и должен быть обеспечен доступ к питьевой воде.

Кроме того, Минздрав предлагает запретить выгребные ямы и подключить дворовые туалеты к местным очистным сооружениям.

"Также есть требования к размещению местных очистных сооружений. Они должны быть удалены от границ земельных участков учебных и лечебно-профилактических учреждений, стен жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения, урезов водоемов на расстояние согласно заключению государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Расстояние между местным очистным сооружением и колодцем должно составлять не менее 50 м", - отмечено в сообщении.

Кроме того, Минздрав предлагает запретить сжигать траву и листья, так как при их сжигании в воздух попадают диоксины и ядовитые газы, которые влияют на иммунную систему.

Также предлагается запретить посыпать дороги песком и солью, так как соль загрязняет грунт, вредит зеленым насаждениям, а также портит обувь.

В свою очередь торговые предприятия обязательно должны убирать от снега прилегающую территорию в радиусе не менее 5 м.

Кроме того, новые нормы предусматривают обязательную установку урн для мусора на тротуарах не менее чем каждые 60 м, а также обязывают устанавливать отдельные контейнеры для сортировки мусора (для пластика, стекла, металла, бумаги и органики).

Как сообщали Українські Новини, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало проектировщиков обустраивать туалеты для пассажиров на станциях метрополитенов.

Также Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах.

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