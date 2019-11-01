Міжнародні експерти долучилися до аналізу законопроекту про ДБР, - Варченко

Експерти Ради Європи приєдналися до обговорення та аналізу законопроекту №2116 про встановлення одноосібної форми керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Вчора разом з керівниками слідчих підрозділів зустрічалися з представниками Офісу Ради Європи в Україні Вікторією Гальперіною і Тіграном Карапетяном. Це була робоча зустріч, де обговорили зміни в Закон "Про Державне бюро розслідувань", ухвалені парламентом в першому читанні", - написала вона.

За її словами, представники Ради Європи підготували свої пропозиції до законопроекту і поділилися ними з ДБР.

"Хочу відзначити той факт, що до удосконалення законодавства, що регулює діяльність ДБР, приєдналися міжнародні експерти - для нас є дуже важливим. Найближчим часом ми детально проаналізуємо пропозиції, озвучені представниками Ради Європи, і будемо готові до їх обговорення", - зазначила Варченко.

Під час зустрічі сторони також обговорили ще одне важливе для ДБР питання - підготовку інструкції, яка визначає механізм роботи з фактами катувань та жорстокого поводження з людьми.

Варченко нагадала, що процес розробки цієї інструкції почався ще в кінці 2018 року і зараз проект вивчають і обговорюють всі учасники, залучені до її реалізації - правоохоронні органи, установи МОЗ, представники суддівського та адвокатського самоврядування, Омбудсмен і інші державні органи.

Варченко сподівається, що співпраця ДБР з Радою Європи принесе позитивні результати для української держави.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента не зміг повідомити, чи відповідає законопроект №2116 про ДБР європейським стандартам.

Денис Монастирський заявив, що парламент не буде прискорювати прийняття законопроекту №2116 про посилення повноважень директора Держбюро розслідувань.

Правоохоронний комітет Ради попросив експертів Ради Європи дати свої висновки законопроекту №2116 про ДБР.