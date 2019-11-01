НБУ вибрав зовнішнього аудитора

Національний банк обрав зовнішнім аудитором своєї фінансової звітності компанію "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" буде здійснювати незалежний аудит річної фінансової звітності протягом наступних п'яти років.

Вказується, що компанія була визначена незалежним аудитором за результатами проведення процедури закупівлі згідно з законом "Про публічні закупівлі" та затверджена рішенням ради НБУ.

Зовнішній аудит є одним з елементів контролю за діяльністю НБУ, а річна фінансова звітність на практиці забезпечує прозорість та підзвітність Нацбанку як державної установи.

В НБУ зазначили, що "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" входить в глобальну мережу фірм "Ernst & Young", яка відноситься до "Великій четвірці аудиторських компаній" - чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів затвердив критерії відбору зовнішнього аудитора державних банків.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в жовтні скоротився на 13,8% з 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня) до 53,086 млрд гривень (на 1 листопада).

В липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів.