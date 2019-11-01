Адвокат беркутівців Олександр Горошинський обнародував заяву "грузинського снайпера" про розстріли на Майдані

Адвокат, який представляє інтереси екс-співробітників "Беркута" в Святошинському райсуді Києва, де слухається справа про їхню причетність до масових розстрілів людей на Майдані у лютому 2014 року, Олександр Горошинський обнародував копію однієї з нотаріально завірених заяв одного з т.зв. "Грузинських снайперів" Олександра Ревазішвілі.

На даному етапі планується допит даної групи грузинських громадян в рамках процесу по справі "Беркута" Святошинським судом Києва. Про це Горошинський повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

Допит Георгія Бежіташвілі, Олександра Ревазішвілі і Цезарі Баджалідзе був проведений Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь під відеозапис, де свідки підтвердили озвучену раніше інформацію про організацію та участь "лідерів" Майдану, зокрема Парубія, Пашинського, Саакашвілі і інших осіб, в масових розстрілах співробітників міліції і активістів 20 лютого 2014 р

При цьому було передано наступний документ:

За словами адвоката, "грузинські снайпери" - це люди, які пройшли військову підготовку в грузинській армії. За їхніми плечима участь в бойових діях так званої абхазької війни і південноосетинського конфлікту. У Георгія Бежіташвілі ще Ірак і Афганістан. Всі вони пройшли підготовку в спеціальних таборах під керівництвом так званого руху "Вільна зона", підконтрольного оточенню тодішнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі.

Як пояснив адвокат, посилаючись на свідчення цих громадян, їх використовували для виконання "політичних замовлень" режиму Саакашвілі: придушення народних протестів грузинської опозиції, тиск, викрадення місцевих бізнесменів. У народі їх називали "зондеркомандами". Керував усім цим Мамука Мамулашвілі - колишній грузинський військовий, прихильник і активний помічник Саакашвілі, який курирував так звані зондеркоманди, які проводили розправи з політичними опонентами Саакашвілі.

Саме він, за словами цих громадян Грузії, займався їх вербуванням для участі в подіях на київському Майдані в 2013-2014 рр. Зараз Мамулашвілі - командир "Грузинського легіону".

Як зазначає Горошинський, ці люди готові давати інтерв'ю і зніматися в документальних фільмах незважаючи на те, що їм загрожує кримінальна відповідальність, через страх за власне життя. Їх земляки, які брали участь у злочинах на Майдані в 2014 році, почали зникати і гинути при загадкових обставинах. І Нергадзе, і Бежіташвілі, і Баджалізде, і Ревазішвілі повідомили, що їм надходять погрози. Вони були змушені ховатися в інших країнах, зокрема в Білорусі.

"Слід розуміти, що ці люди займалися не завжди легальної роботою, вони багато що знають, що може пролити світло на злочини дуже високопоставлених людей. Після ряду загроз і нападів, коли в Грузії змінилася влада, даним свідкам порадили звернутися до журналістів і розповісти правду" , - говорить Горошинський.

Також захисник розповів, чому допит проходив в Генпрокуратурі Білорусі, хоча Святошинський суд Києва давав їм можливість дати свідчення по відеозв'язку з Вірменії. За його словами, Святошинський суд м.Києва, де розглядається провадження щодо екс-співробітників "Беркута", задовольнив його клопотання про допит двох громадян Грузії: Нергадзе і Ревазішвілі на території Вірменії. Їм надійшла інформація про те, що їм небезпечно знаходитися у Вірменії і вони виїхали з країни.

Як пояснив Горошинський, в рамках провадження у кримінальному переслідуванні колишніх співробітників "Беркута", захист двічі зверталася з клопотанням до Святошинського районного суду про допит даних свідків. Але представники ГПУ завзято заперечували, не бажаючи вислухати свідчення з ключових питань, які мають значення для справи і встановлення істини щодо подій Майдану.

За словами адвоката, у нього склалася стійка думка, що в Україні чимало впливових осіб, які вкрай не зацікавлені в тому, щоб показання цих та багатьох подібних до них очевидців злочинів на Майдані були зафіксовані під присягою і стали підставою для їх пильного розгляду.

Як зазначає адвокат, він упевнений в достовірності показань "грузинських снайперів".

"Якби "грузинські снайпери" були фейком, суд вже давно їх допитав би і розвінчав цей нібито міф. Яскравим показником в цьому питанні була поведінка представників ГПУ в Святошинському суді, які робили все можливе, щоб допит не відбувся", - поясни він.

"Перевірити достовірність показань свідків дуже просто - надати можливість усім учасникам - прокурорам, захисту, представникам потерпілих і потерпілим - задати питання і на основі отриманих відповідей зробити висновки. Народ України вже майже 6 років не знає правди про винуватців загибелі людей під час протестних акцій на Майдані. Багато хто розуміє, кому насправді були вигідні смерті українців - тим, хто на крові прийшов у владу", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що "Грузинські снайпери" Майдану дали свідчення в Генеральній прокуратурі Білорусі.