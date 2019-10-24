"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси

Адвокат, представляющий интересы бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" в Святошинском районом суде г. Киева, Александр Горошинский сообщил, что так называемые грузинские снайперы дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси по делу о расстреле митингующих и сотрудников Министерства внутренних дел Украины на Майдане 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Горошинский также опубликовал в социальной сети Facebook видеоролик, в котором на фоне здания Генпрокуратуры Беларуси он стоит в окружении 3 граждан Грузии (А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили), которые ранее в 2 фильмах: итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд", утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД в Киеве в 2014 году.

На видео Горошинский заявил: "Мы находимся возле здания Генеральной прокуратуры республики Беларусь, где было выполнено мое ходатайство, и как следствие поручение Генеральной прокуратуры Украины международно-правовой помощи. Генеральной прокуратурой Беларуси были допрошены свидетели, очевидцы участия и организации Саакашвили, Парубием и Пашинским в применении оружия по сотрудникам милиции и гражданским лицам. Данные свидетели обратились с письменным заявлением к Святошинскому суду о готовности дать показания в отношении данных лиц, дать показания по фактам, которые происходили в феврале 2014 года. Давайте не бояться правды, давайте узнаем кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 2014 года в Украине".

Напомним, ранее Святошинский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении допроса в судебном порядке 4 граждан Грузии с территории Республики Беларусь, которых в качестве свидетелей заявляла защита сотрудников "Беркута". При том, что суду были предоставлены официальные доказательства нахождения данных граждан Грузии на территории Беларуси.

Показанные на видеозаписи граждане Грузии стали известны после демонстрации в Италии и Израиле 2 фильмов-расследований о расстрелах на Майдане в 2014 году. Там они заявляют, что были непосредственными очевидцами организации убийств протестующих и сотрудников МВД и обвиняли в этом Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Владимира Парасюка, Михаила Саакашвили и ряд других лиц. Они утверждают, что организацией их приезда в Киев в 2014 году занимался лично Саакашвили, а встречей в Киеве и прохождении без погранконтроля в Борисполе – Парубий.

Также они заявили, что состояли в группе стрелков, которая в разное время была сосредоточена и в гостинице "Украина", и в здании Консерватории. В данной группе, по их словам, было также несколько граждан Украины и стран Балтии. Среди координаторов, которые якобы передавали их группе снайперское оружие, грузины называют все тех же Пашинского, Парубия, а также некоего человека, говорившего на английском языке, американского военного по имени Кристофер Брайан.

Один из очевидцев А. Ревазишвили, который находился в Консерватории, в своем интервью рассказал, что Пашинский лично вел стрельбу с балкона здания.

Как утверждали герои фильмов – граждане Грузии, причина, по которой они решили раскрыть информацию о своем участии в расстрелах на Майдане для средств массовой информации – якобы гибель 6 их коллег при загадочных обстоятельствах, которые вместе с ними участвовали в событиях февраля 2014 года. Таким образом, герои фильма якобы намерены обезопасить себя.

Ранее сообщалось, что юрист Андрей Портнов призвал генпрокурора Руслана Рябошапку либо отпустить бывших бойцов "Беркута", либо расследовать преступления майдановцев.

Также СМИ сообщали, что признавший вину за разгон активистов на Майдане бывший боец "Беркута" получил условный срок лишения свободы.