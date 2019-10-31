Адвокат беркутовцев Александр Горошинский: Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно бы их раз

Українські Новини

На днях в ряде СМИ появилась информация о состоявшемся в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь допросе трех граждан Грузии, так называемых "грузинских снайперов". Ее опубликовал адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском суде Киева, где слушается дело о якобы их причастности к массовым расстрелам людей на Майдане в феврале 2014 года. В опубликованном видео на фоне Генпрокуратуры Беларуси, находясь рядом с этими "снайперами", он заявил: "Мы находимся возле здания Генеральной прокуратуры республики Беларусь, где было выполнено мое ходатайство и, как следствие, поручение Генеральной прокуратуры Украины международно-правовой помощи. Генеральной прокуратурой Беларуси были допрошены свидетели, очевидцы участия и организации Саакашвили, Парубием и Пашинским в применении оружия по сотрудникам милиции и гражданским лицам. Данные свидетели обратились с письменным заявлением к Святошинскому суду о готовности дать показания в отношении данных лиц, дать показания по фактам, которые происходили в феврале 2014 года. Давайте не боятся правды, давайте узнаем кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 2014 года в Украине".

Редакция решила более детально разобраться в этой ситуации и расспросила адвоката Александра Горошинского о подробностях этого дела.

Кто эти люди – "грузинские снайперы"?

Это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии. За их плечами участие в боевых действиях так называемой абхазской войны и южноосетинского конфликта. У Георгия Бежиташвили еще Ирак, Афганистан. Все они прошли подготовку в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По их словам, их использовали для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов. В народе их называли "зондеркомандами". Руководил всем этим Мамука Мамулашвили – бывший грузинский военный, сторонник и активный помощник Саакашвили, курировавший так называемые зондеркоманды, проводившие расправы с политическими оппонентами Саакашвили. Именно он, по словам этих граждан Грузии, непосредственно занимался их вербовкой для участия в событиях на киевском Майдане в 2013-2014 гг.

Сейчас Мамулашвили - командир "Грузинского легиона".

Выглядит странно, что люди практически признаются в совершении преступлений, за что им может грозить уголовная ответственность. При этом раздают интервью, снимаются в документальных фильмах… В чем их заинтересованность, кто их мотивирует?

Их мотивирует, прежде всего, страх за собственную жизнь. Их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах. И Нергадзе, и Бежиташвили, и Баджализде, и Ревазишвили сообщили, что им поступают угрозы. Они были вынуждены скрываться в других странах, в частности в Белоруссии.

Следует понимать, что эти люди занимались не всегда легальной работой, они много чего знают, что может пролить свет на преступления очень высокопоставленных людей. После ряда угроз и нападений, когда в Грузии сменилась власть, данным свидетелям посоветовали обратиться к журналистам и рассказать правду. В последующем свидетели дали интервью журналистам.

А почему допрос проходил в Генпрокуратуре Беларуси? Святошинский суд Киева ведь давал им возможность дать показания по видеосвязи из Армении, но этого не произошло?

Действительно Святошинский суд г. Киева, где рассматривается производство в отношении экс-сотрудников "Беркута", удовлетворил мое ходатайство о допросе двух граждан Грузии: Нергадзе и Ревазишвили из территории Армении. Им поступила информация о том, что им небезопасно находится в Армении и они выехали из страны.

Долгое время они вынуждены были скрываться и поэтому с ними временно была утрачена связь. Лишь позже они объявились в Белоруссии, где, по их словам, нашли безопасное место и снова подтвердили готовность дать показания о событиях на Майдане в 2014 году.

В рамках уголовного производства по фактам убийств сотрудников милиции я представляю интересы потерпевших. Как известно, за период с 18 по 20 февраля 2014 года среди личного состава сотрудников милиции, которые находились на службе по охране общественного порядка в центральной части Киева, 210 правоохранителей получили огнестрельные ранения, большое количество милиционеров погибли.

Доказанным фактом является то, что рано утром 20 февраля 2014 года, с секторов Консерватории и гостиницы "Украина" по сотрудникам милиции и гражданским лицам начали вести огонь на поражение. Как известно, Консерватория и гостиница "Украина" в то время находились под контролем активистов Майдана.

Руководствуясь свидетельскими показаниями вышеупомянутых граждан Грузии, мы, адвокаты потерпевших сотрудников милиции, добились от ГПУ возможности обратиться с поручением о международной правовой помощи в компетентный орган (ГП РБ) о допросе данных свидетелей – граждан Грузии.

Допрос Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе был произведен Генеральной прокуратурой Республики Беларусь под видеозапись, где свидетели подтвердили озвученную ранее информацию об организации и участии "лидеров" Майдана, в частности Парубия, Пашинского, Саакашвили и других лиц, в массовых расстрелах сотрудников милиции и активистов 20 февраля 2014 г.

Следует обратить внимание на то, что в рамках производства по уголовному преследованию бывших сотрудников "Беркута" защита дважды обращалась с ходатайством к Святошинскому районному суду о допросе данных свидетелей. Но представители ГПУ упорно возражали, не желая выслушать показания по ключевым вопросам, которые имеют значение для дела и установления истины по событиям Майдана.

Складывается устойчивое мнение, что в Украине немало влиятельных лиц, которые крайне не заинтересованы в том, чтобы показания очевидцев преступлений на Майдане были зафиксированы под присягой и стали основанием для их пристального рассмотрения.

Проверить достоверность показаний свидетелей очень просто – предоставить возможность всем участникам - прокурорам, защите, представителям потерпевших и потерпевшим - задать вопросы и на основе полученных ответов сделать выводы. Народ Украины уже почти 6 лет не знает правды о виновниках гибели людей во время протестных акций на Майдане. Многие понимают, кому на самом деле были выгодны смерти украинцев – тем, кто на крови пришел во власть.

Я готов предоставить копию одного из нотариально заверенных заявлений вышеуказанных свидетелей – Ревазишвили Александра, которые адресованы судебным органам Украины о готовности дать показания в суде.

Его суть: "в период зимы 2014 года я был очевидцем событий, происходивших в городе Киеве, Украина.

В группе, совместно с другими гражданами Грузии, я принимал участие в событиях на Майдане Независимости в г. Киеве 18-20 февраля 2014 года. Я был свидетелем массовых расстрелов, организованных лицами, которые впоследствии заняли высокие посты в украинской власти.

Информацию о происходящем я желаю донести до украинского правосудия и считаю, что правду о событиях на Майдане необходимо донести до украинской общественности.

Информирую, что я был допрошен в качестве свидетеля прокурором Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Украины. Прокурору Генеральной прокуратуры Республики Беларусь я дал показания по событиям, которые произошли в феврале 2014 года на Майдане Независимости в г. Киеве.

С учетом вышеизложенного, я еще раз обращаюсь и прошу обеспечить мой допрос в судебном заседании по видеосвязи, предоставив возможность донести правду о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в городе Киеве. …"

Как эти грузины оказались в Украине в 2014 году? С какой целью, кто организовывал их приезд?

Сейчас мы ведем речь о показаниях трёх свидетелей - Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе. Всего же было по крайней мере 4 группы грузинских бойцов, приблизительно по 10 человек каждая. Они в разные даты прибывали в Украину. Наши свидетели прибыли в составе различных групп. Например, Ц.Баджалидзе прилетел 15 января 2014 года. Г.Бежиташвили – в середине декабря 2013 года. А А.Ревазишвили по указанию Мамулашвили появлялся в Киеве, по его свидетельствам, еще весной 2013 года для проведения снайперской рекогносцировки местности в районе Хрещатика и Майдана, затем в сентябре 2013 года, и после – в конце января 2014 года.

Это говорит о тщательной подготовке последующих событий. Свидетели сообщают, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе для них были организованы проходы без пограничного контроля. Они прибывали в Украину по паспортам на чужие имена. Как им объясняли цель визита: "помощь протестующим на Майдане и создание хаоса".

А обеспечивал им прохождение границы без контроля по поддельным документам лично Андрей Парубий. Руководил их "работой" непосредственно Сергей Пашинский. Также, как они говорят, управлением их действиями на Майдане занимались помощники Парубия и некий американский военный инструктор Кристофер Брайан.

Часто в связи с убийствами на Майдане упоминается Сергей Пашинский. Какова его роль в истории с грузинскими снайперами?

Исходя из показаний, Пашинский вместе с другими лицами лично доставлял стрелковое оружие в гостиницу "Украина". Пашинский также приносил оружие и патроны в Консерваторию.

Кроме того, Пашинский по словам свидетелей, утром 20 января лично вёл огонь по толпе протестующих с балкона Консерватории. Среди прочих огонь на поражение вёл и Владимир Парасюк со своим отцом. Затем их поддержали стрелки, находившиеся в гостинице "Украина", которую тогда контролировали руководители "Самообороны Майдана".

Более того, как следует из показаний свидетелей, именно Пашинский отдал команду 20 февраля 2014 года вести огонь и по сотрудникам "Беркута", и по протестующим из здания Консерватории. Он отдавал команды – когда открывать огонь, когда прекращать, когда покидать свои огневые точки. В отеле "Украина" этими функциями занимались Парубий, Мамулашвили. С грузинскими группами снайперов во время Майдана неоднократно встречался Саакашвили.

К слову, Михаил Саакашвили после Вашей публикации о допросе трех граждан в Генпрокуратуре Беларуси, на своей странице в Фейсбук опроверг их слова…

Лучшим способом опровергнуть их слова было бы Саакашвили дать показания в суде. Я хочу напомнить, что за день до своей шумной экстрадиции из Украины экс-президент Грузии должен был дать показания Святошинскому суду.

Но то ли так совпало, то ли как раз из-за нежелания прошлой власти допустить допрос Саакашвили, он был "изгнан" из страны. Не исключаю, что если бы допрос состоялся, то, возможно, вскрылись бы многие крайне интересные факты о событиях февраля 2014 года. О том, какова роль в этом Саакашвили, Мамулашвили и других его земляков.

Я хочу подчеркнуть, что Баджалидзе в своих показаниях четко указал, что, когда обратился к Мамулавшили с требованием отдать заработанные им деньги – получил от него ответ – цитирую: "Миша (Саакашвили) ждет, когда ему даст деньги "Порох" (предположительно Порошенко)". Может поэтому и не состоялся допрос Саакашвили?

Насколько достоверны могут быть показания этих снайперов? Сомнения в этом уже высказывались в украинских СМИ. Можно ли им доверять?

Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф. Ярким показателем в этом вопросе являлось поведение представителей ГПУ в Святошинском суде, которые делали все возможное, чтобы допрос не состоялся.

Напомню, что именно представители ГПУ саботируют расследование фактов убийств сотрудников милиции и бездоказательно "назначают" виновных в расстрелах участников акций протеста. Нет ничего проще, чем допросить свидетелей в суде и процессуальным путем определить достоверность их показаний…

Пока приходится говорить об обратном – о том, что уже пятый год идет суд над сотрудниками "Беркута", которых обвиняют в гибели протестующих, но при всех возможностях предыдущей власти в манипуляции информацией, при всей заинтересованности переложить ответственность в гибели граждан на "Беркут", у них ничего не получилось.

Рано или поздно, правда всё равно пробьет себе дорогу. Но время идёт, бывшие милиционеры по надуманным обвинениям находятся под стражей, людям продолжают рассказывать ложные мифы и легенды о событиях революции достоинства, а настоящие преступники, виновные в гибели людей, находятся на свободе…