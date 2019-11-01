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01 листопада 2019, пʼятниця, 10:13 5
Події 2019-11-01T12:15:02+02:00
Українські Новини
У Києві обстріляли швидкісний трамвай

У Києві обстріляли швидкісний трамвай

стрілянина, стрілянина в Києві, обстріли трамвая
У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко
У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко

Ввечері, 31 жовтня, у Києві невідомі обстріляли швидкісний трамвай, внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якщо б випадково не завадила металева перегородка за склом - були б і людські жертви... На щастя, ніхто не постраждав, крім нашого з вами транспорту... І зараз, замість того, щоб пустити ці кошти на новий транспорт, ми тепер змушені ремонтувати, до речі, він також був новий", - написав він.

У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко

У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко У Києві обстріляли трамвай. Фото: facebook.com/Дмитрий Левченко

Як повідомляли Українські Новини, 13 жовтня в Шевченківському районі Києва на вулиці Дегтярівській невідомі влаштували стрілянину на трамвайній зупинці, внаслідок якої загинула людина.

Раніше чоловіка, який стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі.

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