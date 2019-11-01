Господар вдарив полицеского кішкою і тепер йому загрожує п'ять років в'язниці

Жителю Москви загрожує до п'яти років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітника правоохоронних органів з допомогою кішки, повідомляє "BBC Україна".

За даними слідчої групи, випадок стався 4 жовтня, але справу відкрили тільки зараз. Підозрюваному Геннадію Щербакову, 59 років, висунули звинувачення у нанесенні травм.

Згідно з повідомленнями, підозрюваний розпивав спиртне на сходовому майданчику в одному з будинків. Поліцію викликали сусіди, які були незадоволені шумом.

Коли на місце приїхав правоохоронні органи, нетверезий москвич схопив кішку в області холки, тим самим привівши її в агресивний стан, чому кішка випустила кігті.

Тварина роздерла обличчя офіцера і йому довелося звертатися за медичною допомогою.

Тепер проти Щербакова відкрили справу за статтею про нанесення тілесних ушкоджень представнику влади, покарання за яке передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Сам чоловік провини не визнає і каже, що кішка сама стрибнула на поліцейського. Чому справу відкрили тільки зараз - невідомо.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережах з'явилося відео де дуже товсту кішку відвели займатися спортом, але вона скористалася тренажером інакше. Раніше в Стамбулі кішка, яка охороняла супермаркет від чоловіків і собак, стала зіркою соцмереж. Також на показі мод в Туреччині вулична кішка залізла на подіум і почала ловити ноги моделей.