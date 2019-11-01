Сьогодні Україна має виплатити МВФ 66 млн СПЗ

1 листопада Україна має виплатити МВФ 66 млн СПЗ (спецправа запозичення).

В 2019 році Україна повинна виплатити МВФ 1 325,476 млн СПЗ.

За курсом НБУ на початок січня 2019 року це становить близько 1,8 млрд доларів.

Зазначимо, СПЗ - штучна грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом для міждержавних і міжбанківських розрахунків (Центральні банки). Курс цієї одиниці розраховується щорічно на основі наступної таблиці: долар 42% марка ФРН 19% ієна 15% франк Франція 12% фунт стерлінгів 12%.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов очікує приїзду в Україну місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) на початку листопада. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією та скорочення ролі олігархів у економіці, йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні.