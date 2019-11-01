Разумков підписав закон про надання повноважень ВРП призначати членів ВККС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС з 16 до 12.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1008 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Даним документом вводиться в дію судова реформа Президента Володимира Зеленського.

Так, законом передбачено перезапуск ВККС, розпуск чинного складу, скорочення кількості членів з 16 до 12 і передача повноважень за їх призначенням Вищої ради правосуддя (ВСП).

Поточний складу ВККС втрачає повноваження в день вступу закону в силу.

Термін повноважень нових членів комісії складе 4 роки.

Одне і те ж особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

Крім того, Рада створила комісію з питань доброчесності.

Ця комісія буде мати повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і ВСП.

До складу комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя і 3 міжнародних експерти.

Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів в органи суддівського самоврядування, в тому числі ВРП, ініціювати їх звільнення, стежити за добропорядністю суддів Верховного Суду.

Рада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів.

Крім того, парламент не прийняв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх кількості.

На сьогодні ВР розглядає близько 70 тис. справ.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді уповноважити Вищу раду правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії і скоротити кількість членів ВККС з 16 до 12.

Тим часом НАБУ закрило справу проти членів ВККС, але суд не погодився і відновив розслідування.