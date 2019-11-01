Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 31 жовтня збільшило термін на продаж квитків і тепер їх можна буде придбати за 60 днів до дати відправлення. Про це повідомляє прес-служба перевізника на сторінці на Facebook.

Послуга буде доступна для деяких популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення.

Квитки можна буде придбати на потяги з Києва:

№ 738/737 Київ – Запоріжжя;

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 12/11 Київ – Новоолексеевка;

№ 7/8 Київ – Івано-Франківськ;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 67/68 Київ – Варшава;

№ 117/118 Київ – Чернівці.

Зі Львова:

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 51/52 Львів – Вроцлав;

№ 92/91 Львів – Київ;

№ 89/90 Львів – Перемишль.

З Харкова:

№ 7/8 Харків – Одеса;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 63/64 Харків – Київ.

З Одеси:

№ 106/105 Одеса – Київ;

№ 26/36 – 25/35 Одеса – Львів, Рахів, Перемишль

№ 108/107 Одеса – Ужгород.

Із Запоріжжя:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород.

З Івано-Франківська:

№ 749/750 Івано-Франківськ – Київ.

З Дніпра:

№ 79/80 Дніпро – Київ.

З Ужгорода:

№ 145/146 Ужгород – Львів.

Міжнародні безпересадкові вагони:

№ 25/382 Київ – Кошице (курсує в складі поїздів 81/8861 – 8862/108/30);№ 21/431, 22/432 Київ – Відень (курсує в складі поїздів 749/145/32519/629/140 – 147/628/32510/146/750);

№ 24/350 Київ – Вроцлав (курсує в складі поїздів 749/51-52/750);

№ 24/470 Київ – Бухарест (курсує в складі поїздів 117/959/381 – 380/960/118).

Така ситуація не дуже порадувала пасажирів.

"Купуйте квитки за 60 днів, тому що за 59 їх вже не буде", - жартують в соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" почне процедуру IPO - договір про початок процедури первинного розміщення акцій. Раніше надійшла інформація, що на осінні канікули по Україні будуть курсувати 12 додаткових поїздів.