Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 31 жовтня збільшило термін на продаж квитків і тепер їх можна буде придбати за 60 днів до дати відправлення. Про це повідомляє прес-служба перевізника на сторінці на Facebook. Послуга буде доступна для деяких популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення. Квитки можна буде придбати на потяги з Києва: № 738\/737 Київ – Запоріжжя; № 38\/37 Київ – Запоріжжя; № 12\/11 Київ – Новоолексеевка; № 7\/8 Київ – Івано-Франківськ; № 29\/30 Київ – Ужгород; № 81\/82 Київ – Ужгород; № 67\/68 Київ – Варшава; № 117\/118 Київ – Чернівці. Зі Львова: № 12\/11 Львів – Одеса; № 51\/52 Львів – Вроцлав; № 92\/91 Львів – Київ; № 89\/90 Львів – Перемишль. З Харкова: № 7\/8 Харків – Одеса; № 15\/16 Харків – Рахів; № 17\/18 Харків – Ужгород; № 63\/64 Харків – Київ. З Одеси: № 106\/105 Одеса – Київ; № 26\/36 – 25\/35 Одеса – Львів, Рахів, Перемишль № 108\/107 Одеса – Ужгород. Із Запоріжжя: № 4\/3 Запоріжжя – Ужгород. З Івано-Франківська: № 749\/750 Івано-Франківськ – Київ. З Дніпра: № 79\/80 Дніпро – Київ. З Ужгорода: № 145\/146 Ужгород – Львів. Міжнародні безпересадкові вагони: № 25\/382 Київ – Кошице (курсує в складі поїздів 81\/8861 – 8862\/108\/30);№ 21\/431, 22\/432 Київ – Відень (курсує в складі поїздів 749\/145\/32519\/629\/140 – 147\/628\/32510\/146\/750); № 24\/350 Київ – Вроцлав (курсує в складі поїздів 749\/51-52\/750); № 24\/470 Київ – Бухарест (курсує в складі поїздів 117\/959\/381 – 380\/960\/118). Така ситуація не дуже порадувала пасажирів. "Купуйте квитки за 60 днів, тому що за 59 їх вже не буде", - жартують в соціальних мережах. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" почне процедуру IPO - договір про початок процедури первинного розміщення акцій. Раніше надійшла інформація, що на осінні канікули по Україні будуть курсувати 12 додаткових поїздів.