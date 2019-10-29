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29 октября 2019, вторник, 14:15 36
Экономика 2019-10-29T14:19:12+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" начнет процедуру IPO

"Укрзализныця" начнет процедуру IPO

ЕБРР, Укрзализныця, IPO, Евгений Кравцов, Владислав Криклий
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда
Укрзализныця вагон Фото: Економічна правда

Министерство инфраструктуры, акционерное общество "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о начале процедуры первичного размещения акций (IPO) компании.

Об этом сообщил председатель "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня мы открыли новую страницу в истории "Укрзализныци". Мининфраструктуры, ЕБРР и "Укрзализныця" подписали соглашение о начале процедуры IPO компании", - написал он.

Кравцов отметил, что благодаря IPO компания намерена привлечь несколько млрд долларов на протяжении следующих 2-3 лет.

"Старт IPO для нас - это признание результатов работы. Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского.

Также "Укрзализныця" передумала покупать полотенца и вышиванки.

Больше новостей о: ЕБРР Укрзализныця IPO Евгений Кравцов Владислав Криклий

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