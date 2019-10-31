У центрі Києва загорівся 6-поверховий будинок, евакуйовані 40 осіб

У Шевченківському районі Києва рятувальники ліквідовують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 21:12 надійшла інформація про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вул. Пирогова, 2. Займання сталося на даху будинку", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальників площа сягала вже майже 100 кв. м.

В даний час проводиться евакуація людей з будинку. Рятувальники вже вивели близько 40 осіб.

На місці працює 13 одиниць основної та спецтехніки, задіяно близько 65 рятувальників.

На допомогу прибуло ще п'ять одиниць техніки.

Ліквідація триває. На місці працює штаб пожежогасіння.

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