Після опромінення медики обстежують працівників центральної геофізичної обсерваторії Києва

У Києві на території лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС знайшли капсули з цезієм і виявили сильне підвищення радіації - 600 при нормі 0,3. Про це повідомляє ТСН.

Певно, капсули могли потрапити на територію в 1986 році.

Перший, хто помітив підвищення фону, - це Юрій Чута. Він зайшов у лабораторне приміщення і випадково включив дозиметр.

"Зайшов до завскладом в кабінет, був включений дозиметр. Зашкалює. Я думав, помилка, вийшов в коридор", - говорить технік з експлуатації та ремонту устаткування Юрій Чута.

В приміщенні перебувати дійсно небезпечно, запевнили рятувальники. Керівник обсерваторії каже, що в цьому корпусі вимірів радіоактивного фону ніколи не робили.

Зараз працівники ДСНС проходять медичне обстеження, а приміщення, де був виявлений джерело радіації, вже придатно для роботи.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві ліквідували радіаційну аварію в геофізичній обсерваторії.

В одному з будинків Центральної геофізичної обсерваторії в Києві на проспекті Науки зафіксували підвищений рівень радіації.