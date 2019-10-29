В Киеве ликвидировали радиационную авария в геофизической обсерватории

Сегодня, 29 октября, в Киеве специалисты ликвидировали радиационную аварию в лаборатории центральной геофизической обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"С помощью специализированного оборудования было обнаружено и изъято 2 заброшенных источника ионизирующего излучения неизвестного происхождения. Эти источники были помещены в защитные контейнеры соответствующего типа и перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов. В дальнейшем эти источники будут направлены для проведения лабораторных исследований по определению точного нуклидного состав и установления возможных владельцев", - говорится в нем.

Специалисты также провели обследование прилегающей территории места происшествия и установили, что угрозы для персонала объекта и окружающей среды нет.

Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве на проспекте Науки зафиксировали повышенный уровень радиации.

23 сентября в Чернобыльской зоне произошел пожар.