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29 октября 2019, вторник, 21:51 26
Происшествия 2019-10-29T21:54:16+02:00
Українські Новини
В Киеве ликвидировали радиационную авария в геофизической обсерватории

В Киеве ликвидировали радиационную авария в геофизической обсерватории

Авария, Радиация, ГосЧС, Центральная геофизическая обсерватория
Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Сегодня, 29 октября, в Киеве специалисты ликвидировали радиационную аварию в лаборатории центральной геофизической обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"С помощью специализированного оборудования было обнаружено и изъято 2 заброшенных источника ионизирующего излучения неизвестного происхождения. Эти источники были помещены в защитные контейнеры соответствующего типа и перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов. В дальнейшем эти источники будут направлены для проведения лабораторных исследований по определению точного нуклидного состав и установления возможных владельцев", - говорится в нем.

Специалисты также провели обследование прилегающей территории места происшествия и установили, что угрозы для персонала объекта и окружающей среды нет.

Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.uaРадиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории в Киеве на проспекте Науки зафиксировали повышенный уровень радиации.

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