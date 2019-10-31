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31 жовтня 2019, четвер, 22:11 7
Верховна Рада і партії 2019-10-31T22:19:38+02:00
Українські Новини
Депутатка Скороход розплакалася в залі Ради через ігнорування її правок

Депутатка Скороход розплакалася в залі Ради через ігнорування її правок

Рада, анбандлінг, Ганна Скороход

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход від "Слуги народу" розплакалася через ігнорування її правок до законопроекту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи на пленарному засіданні.

Про це повідомляє Lb.ua.

"Ви знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми правками, значить я хочу пройти за своїми правками. А не те, що до мене хтось підходить і каже: перестань їх подавати", - сказала депутатка в сльозах.

"Вчора на комітеті ми досягли якихось домовленостей. Сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не були досягнуті", - продовжила вона.

Разумкову довелося попросити її не плакати, і правки почали ставити на підтвердження.

Як повідомляли Українські Ноивни, Верховна Рада прийняла законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу). За прийняття в цілому законопроекту №2239-1 проголосував 341 депутат при мінімально необхідних 226.

Тим часом журналісти опублікували нове листування депутата Богдана Яременка з дівчатами.

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