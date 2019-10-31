"Слуга народу" збирає підписи за висловлення недовіри Рабошапці

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не бачить причин для висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах парламенту, передають Українські Новини.

"Наразі я не бачу причин для того, щоб висловлювати недовіру генпрокурору, який працює менше 3 місяців. Вважаю, що це взагалі неправильна практика для будь-якої посади. Є світова практика - 100 днів ніхто не критикує і дає людині попрацювати", - сказав він.

Раніше в четвер, після голосування за зняття депутатської недоторканності з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський опублікував у своєму телеграм-каналі бланк для збору підписів під проектом постанови про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці.

Дубинський пояснює дану ініціативу тим, що генпрокурором закрито справу проти детектива НАБУ, "злив" кримінальну справу проти сина Олега Гладковського.

На думку депутата, Рябошапка спробував прикрити цю історію поданням на зняття недоторканності з Дубневича, хоча ще недавно відмовлявся підписувати йому підозру через нестачу доказів і ризику "розвалити" справа в суді.

"Враховуючи ці факти, а також покривання вбивць особисто Генпрокурором, підписав проект постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці", - написав Дубинський.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія впевнений, що серед "слуг народу" в фінкомітеті корупціонерів немає.

Раніше "Слуга народу" планувала перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.