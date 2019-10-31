Рада прийняла законопроект про анбандлінг: що це і навіщо "Нафтогазу"

Верховна Рада прийняла законопроєкт про проведення процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга).

За прийняття в цілому законопроєкту №2239-1 проголосував 341 депутат за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У законі встановлюється, що оператором ГТС (газотранспортної системи), який перебуває в держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

При цьому забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності, яка використовуються оператором ГТС в процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

Законопроєкт розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії і забезпечення діяльності оператора ГТС, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, і з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Рада ухвалила закон про анбандлінг у першому читанні.

Раніше Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу".