підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 жовтня 2019, четвер, 19:07 11
Верховна Рада і партії 2019-10-31T20:15:01+02:00
Українські Новини
Рада прийняла законопроект про анбандлінг: що це і навіщо "Нафтогазу"

Рада прийняла законопроект про анбандлінг: що це і навіщо "Нафтогазу"

ГТС, Верховна Рада, анбандлінг
Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ
Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ

Верховна Рада прийняла законопроєкт про проведення процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга).

За прийняття в цілому законопроєкту №2239-1 проголосував 341 депутат за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У законі встановлюється, що оператором ГТС (газотранспортної системи), який перебуває в держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

При цьому забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності, яка використовуються оператором ГТС в процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

Законопроєкт розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електроенергії і забезпечення діяльності оператора ГТС, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, і з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня Рада ухвалила закон про анбандлінг у першому читанні.

Раніше Кабмін затвердив модель проведення анбандлінгу "Нафтогазу".

Більше новин про: ГТС Верховна Рада анбандлінг

Архів
Новини
Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором 20:26
Генпрокурор Рябошапка уникає пояснень щодо прокурора Кулика, - ЗМІ 19:59
В Україні створили ТСК щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів 19:43
Гончарук похвалився, що українські дороги до зими готові 19:38
Опубліковані результати експертизи формули "Роттердам+", які близько року приховували НАБУ та САП 19:31
більше новин
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
Штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня 14:06
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
більше новин
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok