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31 жовтня 2019, четвер, 18:01 33
Суспільство 2019-10-31T20:15:02+02:00
Українські Новини
В Одесі демонтували пам'ятник Жукову

В Одесі демонтували пам'ятник Жукову

Декомунізація, Демонтаж пам'ятників, Жуков, Пам'ятник Жукову, Закон про декомунізацію

В Одесі демонтували барельєф маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військкомату в рамках закону про декомунізацію, що КС визнав конституційним.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська"

Роботи з демонтажу проводили представники громадської організації "Національний спротив". Вони пред'явили журналістам документ, виданий начальником квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони України, в якому йдеться, що відділ не заперечує проти демонтажу пам'ятного знаку, який не підпадає під закон про декомунізацію, силами і засобами зазначеної громадської організації і пропонує передати барельєф після демонтажу в належному вигляді в сховищі музею Південного оперативного командування.

Жуков підпадає під декоммунізаційну заборону як один з керівників Комуністичної партії та Радянського Союзу. Він був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

Демонтаж пам'ятника Жукову. Фото: Демонтаж пам'ятника Жукову. Фото: "Думська"

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році в Одеській області знайшли одного "забутого" останнього Леніна і одразу ж знесли його.

Раніше СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком.

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