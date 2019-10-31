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31 жовтня 2019, четвер, 17:11 7
Судова влада 2019-10-31T17:30:04+02:00
Українські Новини
Суд залишив чинним арешт Гладковського із заставою 10,6 млн гривень

Суд залишив чинним арешт Гладковського із заставою 10,6 млн гривень

РНБО, Олег Гладковський, Апеляція, Апеляційний суд
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду, який обрав для колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського запобіжний захід у вигляді арешту і встановив заставу в 10,6 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в САП.

"Запобіжний захід залишили без змін", - сказав представник відомства.

САП наполягала на збільшення застави для Гладковського до 100 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня НАБУ допитало Гладковського за підозрою у зловживаннях і декларуванні недостовірних даних. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського і встановив заставу в сумі 10,6 млн гривень. Після внесення застави Гладковський вийшов із СІЗО.

21 жовтня Гладковський вийшов з СІЗО під заставу, а його захист оскаржить арешт. Гладковський вважає розслідування проти нього політично мотивованим.

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

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