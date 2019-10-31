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31 жовтня 2019, четвер, 16:51 13
Президент 2019-10-31T17:18:19+02:00
Українські Новини
Завтра Зеленський приїде у Тернопіль, щоб представити нового голову ОДА

Завтра Зеленський приїде у Тернопіль, щоб представити нового голову ОДА

Володимир Зеленський, Робоча поїздка, Тернопільська ОДА
Зеленський. Офіс Президента
Зеленський. Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський 1 листопада відвідає з робочим візитом Тернопіль, щоб представити голову Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Тернопільської ОДА, передають Українські Новини.

"У п'ятницю, 1 листопада відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського в Тернопільську область", - сказано в ньому.

Згідно з програмою візиту, спочатку Президент представить новопризначеного губернатора, після чого ознайомиться з будівництвом Центру веслування і водних видів спорту "Водна арена Тернопіль", що в селі Біла.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.

45-річний підприємець Сопель з 2010 по 2019 роки керував Хоростковским регіональним структурним підрозділом ТОВ "Агробізнес", з 2017 року - керівник Федерації футболу в Хоросткові.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїжджав в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА.

Раніше Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

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