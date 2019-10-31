Завтра Зеленський приїде у Тернопіль, щоб представити нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський 1 листопада відвідає з робочим візитом Тернопіль, щоб представити голову Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Тернопільської ОДА, передають Українські Новини. "У п'ятницю, 1 листопада відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського в Тернопільську область", - сказано в ньому. Згідно з програмою візиту, спочатку Президент представить новопризначеного губернатора, після чого ознайомиться з будівництвом Центру веслування і водних видів спорту "Водна арена Тернопіль", що в селі Біла. Раніше Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля. 45-річний підприємець Сопель з 2010 по 2019 роки керував Хоростковским регіональним структурним підрозділом ТОВ "Агробізнес", з 2017 року - керівник Федерації футболу в Хоросткові. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїжджав в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА. Раніше Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".