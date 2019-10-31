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31 жовтня 2019, четвер, 16:04 25
Верховна Рада і партії 2019-10-31T18:00:36+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" погрожує журналістам кримінальним переслідуванням за публікацію смс депутатів у Раді

"Слуга народу" погрожує журналістам кримінальним переслідуванням за публікацію смс депутатів у Раді

Слуга народу, Олександр Корнієнко, Богдан Яременко
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/
Олександр Корнієнко. Фото: Макс Левін/"Лівий берег"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко, який не бачить причин застосовувати санкції до свого однопартійця Яременка, вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради і загрожує журналістам кримінальним переслідуванням за подібні дії. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

Так, депутат зазначив, що в Кримінальному кодексі є стаття про втручання в особисте життя і порадив фотокореспондентам бути "уважніше" у своїх вчинках.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважніше до того, що вони роблять. У якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про сфабрикованість ним листування з повією.

Пізніше Яременко видалив пост, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.

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