"Слуга народу" погрожує журналістам кримінальним переслідуванням за публікацію смс депутатів у Раді

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко, який не бачить причин застосовувати санкції до свого однопартійця Яременка, вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради і загрожує журналістам кримінальним переслідуванням за подібні дії. Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

Так, депутат зазначив, що в Кримінальному кодексі є стаття про втручання в особисте життя і порадив фотокореспондентам бути "уважніше" у своїх вчинках.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважніше до того, що вони роблять. У якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про сфабрикованість ним листування з повією.

Пізніше Яременко видалив пост, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.