За 9 місяців 2019 прибуток банків виріс в 4,4 рази до 48 млрд гривень

У січні-вересні 2019 платоспроможні банки отримали 48,35 млрд гривень чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

За підсумками трьох кварталів 2018 банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 10,9 млрд гривень.

Загалом доходи банків за дев'ять місяців поточного року зросли на 28% до 184 млрд гривень, витрати - на 2% до 13,6 млрд гривень.

Високу динаміку доходів банків визначив зростання чистих процентних та комісійних доходів банків - на 18% до 59,5 млрд гривень і на 14% до 32,3 млрд гривень відповідно завдяки стрімкому розвитку споживчого кредитування і безготівкових операцій з населенням.

Крім того, високі показники сектора зумовлені суттєвим доходом від торгових операцій державних банків, зокрема, від валютної переоцінки.

Загалом позитивний результат всіх банків від переоцінки від операцій купівлі-продажу становив 14,8 млрд гривень, за аналогічний період 2018 - мав від'ємне значення (-2,2 млрд гривень).

Крім того, обсяг відрахувань банками резерви скоротився в 2,4 рази - з 19,9 млрд гривень за 9 місяців 2018 році до 8,3 млрд гривень за 9 місяців 2019 року.

У той же час у січні - вересні зменшилася кількість та частка збиткових банків.

Так, з 76 платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2019 66 банків були прибутковими і отримали чистий прибуток 49,6 млрд гривень, що перекрило збитки 10 банків на загальну суму 1,3 млрд гривень, а за підсумками 2018 збитковими були 14 з 77 діючих на той момент банків.

Наголошується, прибуток за 9 місяців було сформовано в основному Приватбанком (27,4 млрд гривень) і групою банків із західним іноземним капіталом (12,8 млрд гривень), а в 2018 році прибуток банківської системи досяг історичного максимуму.

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