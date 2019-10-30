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30 октября 2019, среда, 08:47 12
Финансы 2019-10-30T08:52:38+02:00
Українські Новини
Кредиты могут подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от банков

Кредиты могут подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от банков

Банки, Банкиры, Кредиты, экономический прогноз

В то время как, в сентябре население забирало валютные вклады из банков, стоимости кредитов в Украине может снизится в результате снижение Национальным банком учетной ставки на 1% – до 15,5%.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук также выразил мнение, что кредиты на рынке уже сейчас могут начать дешеветь. Эксперты прокомментировали возможные дешевые кредиты и рассказали, что сдерживает банки в комментарии "Сегодня".

"Потенциально да. Есть основания думать, что банки будут заинтересованы больше кредитовать и есть основания надеяться на удешевление кредитов… Но есть много сопутствующих факторов, например, несовершенство судебной системы, в связи с чем кредитор не чувствует себя защищенным", – говорит владелец телеграм-канала Finstop, участник финансового рынка с 20-летним стажем.

Именно высокий риск невозврата средств заемщиками удерживает банки от расширения и удешевления кредитования, добавляет глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. Он напоминает, что объем проблемных кредитов в целом в экономике составляет 53 – 54%, в госбанках – 63%. Таким образом, чтобы оставаться на плаву, финучреждения вынуждены перекрывать потери от невозвращенных кредитов за счет высоких ставок.

То есть, по сути, добросовесные заемщики платят за недобросовестных, говорит эксперт. При этом средний срок возврата проблемного кредита – четыре-пять лет.

"Четыре-пять лет банки не могут зарабатывать, пока через суды не решат проблемы. В Украине с 1 доллара проблемного кредита банки возвращают 7 центов, в то время как в Британии, Франции, Германии – 70-80 центов. В странах-членах Организации европейского сотрудничества (ОЭСР), но не в ключевых рыночных странах, возвращается 50-60 центов с проблемного кредита", – объясняет Шпек.

Добиться дешевых кредитов в Украине не получится без устранения коррупции судебной системы и без налаживания работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками, говорят эксперты.

"Те банки, которые имеют долю проблемных кредитов значительно ниже, в большей степени смогут воспользоваться решением Нацбанка [снизить учетную ставку]. Но в целом я бы не переоценивал значение этого, поскольку другие риски – операционные, риски, связанные с долгосрочной работой по возврату проблемных кредитов, не дают возможность моментально снижать процентную ставку по кредитам", – резюмирует Шпек.

Как сообащли Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки, которую Национальный банк снизил 5 сентрября с 17% до 16,5%.

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