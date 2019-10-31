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31 жовтня 2019, четвер, 16:00 22
Зовнішня політика 2019-10-31T17:45:03+02:00
Українські Новини
Угорщина в останній момент зняла вето з заяви послів НАТО по Україні

Угорщина в останній момент зняла вето з заяви послів НАТО по Україні

Нато, Україна, Угорщина, Україна-НАТО
Україна, Угорщина. Фото: karpathir.com
Україна, Угорщина. Фото: karpathir.com

Будапешт зняв своє вето з прийняття заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент угорські пропозиції до документу були враховані. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у коментарі державному агентству MTI, повідомляє Європейська правда у четвер, 31 жовтня.

За його словами, посли НАТО та України прийняли документ, який "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", були внесені угорські пропозиції.

"В кінці кінців, наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за ущемлену угорську громаду і закликає Україну дотримуватися міжнародні правила і стандарти міжнародних організацій", – сказав Сійярто.

У прийнятій заяві міститься дві згадки, що стосуються прав угорської меншини в Україні. Зокрема, в документі йдеться, що країни-члени нато закликають Україну повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, і Україна зобов'язалася це зробити.

Також у документі сказано, що "успіх реформ, включаючи боротьбу з корупцією, буде мати вирішальне значення для створення основи для процвітаючою і мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, відданих спільним цінностям, повазі прав людини, меншин і верховенства права".

Раніше НАТО підтримало Угорщину у мовному питанні українського закону про освіту.

Глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним"

Тим часом Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку України в європейській та євроатлантичній інтеграції.

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