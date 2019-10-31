Дубневичу вручили підозру у причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів

Національне антикорупційне бюро вручило депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє") повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Вже вручено підозру", - сказав він.

Дубневичу вручили підозру про вчинення злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і прийняв рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада зняла недоторканність з Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.



Також НАБУ і САП просять суд заарештувати Дубневича з альтернативою застави 93 млн гривень.