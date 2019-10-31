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31 жовтня 2019, четвер, 10:51 37
Силові структури 2019-10-31T11:06:07+02:00
Українські Новини
Справу про можливі зловживання детективів НАБУ в розслідуванні корупції в оборонному секторі закрили

Справу про можливі зловживання детективів НАБУ в розслідуванні корупції в оборонному секторі закрили

Генпрокуратура, НАБУ, Закриття справи, Зловживання, Детективи НАБУ
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральна прокуратура закрила справу про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу закрили після звільнення генпрокурора Кізя", - сказав він.

За його словами, справу було закрито по-тихому, незважаючи на те, що Державне бюро розслідувань у рамках цієї справи в червні повідомило про підозру одному з детективів НАБУ.

Йому було повідомлено про підозру у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.

Слідство встановило факт розтрати 9 млн гривень держкоштів на Харківському бронетанковому заводі.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи допитали директора НАБУ Артема Ситника, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву і керівника детективів бюро Андрія Калужинского у справі про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.


Раніше НАБУ відкрило справу про можливу службову недбалості Порошенка.

Також НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКУ.

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