Справу про можливі зловживання детективів НАБУ в розслідуванні корупції в оборонному секторі закрили

Генеральна прокуратура закрила справу про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу закрили після звільнення генпрокурора Кізя", - сказав він.

За його словами, справу було закрито по-тихому, незважаючи на те, що Державне бюро розслідувань у рамках цієї справи в червні повідомило про підозру одному з детективів НАБУ.

Йому було повідомлено про підозру у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу.

Слідство встановило факт розтрати 9 млн гривень держкоштів на Харківському бронетанковому заводі.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи допитали директора НАБУ Артема Ситника, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву і керівника детективів бюро Андрія Калужинского у справі про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.



Раніше НАБУ відкрило справу про можливу службову недбалості Порошенка.



Також НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКУ.