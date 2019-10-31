Справу про можливі зловживання детективів НАБУ в розслідуванні корупції в оборонному секторі закрили

Генеральна прокуратура закрила справу про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Справу закрили після звільнення генпрокурора Кізя", - сказав він. За його словами, справу було закрито по-тихому, незважаючи на те, що Державне бюро розслідувань у рамках цієї справи в червні повідомило про підозру одному з детективів НАБУ. Йому було повідомлено про підозру у справі про розтрату коштів Харківського бронетанкового заводу. Слідство встановило факт розтрати 9 млн гривень держкоштів на Харківському бронетанковому заводі. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи допитали директора НАБУ Артема Ситника, першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву і керівника детективів бюро Андрія Калужинского у справі про можливі зловживання детективів НАБУ в ході розслідування справ про корупцію в оборонному секторі.Раніше НАБУ відкрило справу про можливу службову недбалості Порошенка. Також НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКУ.