Директора харківського підприємства спіймали на дачі $100 тис. хабара детективу НАБУ

Правоохоронці затримали директора державного підприємства в Харківській області за підозрою в пропонуванні хабара в розмірі 100 тис. доларів детективу Національного антикорупційного агентвство (НАБУ) за закриття кримінального провадження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали "на гарячому" директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував і надав старшому детективу Національного бюро неправомірну вигоду в сумі 100 тис. доларів США", - сказано в ньому.

Зазначається, що неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов'язане з протиправним відчуженням значних обсягів неврахованого майна держпідприємства у вигляді деревини і продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольних йому приватних суб'єктів господарювання.

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомленні фігуранту справи про підозру.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу.

Хабар. Фото: НАБУ

Як повідомляли Українські Новини, співробітника НБУ підозрюють у вимаганні $50 тис. хабара. Також чиновника Міненерго затримали на хабарі в тисячу доларів.

Крім того, за отримання групи інвалідності на Волині завідуюча поліклінікою вимагала від 5 до 7 тисяч гривень.