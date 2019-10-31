Рада сьогодні розгляне зняття недоторканності Дубневича

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне подання на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє").

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Питання притягнення до кримінальної відповідальності депутата зазначене першим, після чого Рада розгляне 3 проекта постанови про скасування прийняття у 2-му читанні законопроекту №1008 про судову реформу.

У 1-му читанні вказані законопроекти №2110 про публічні електронні реєстри, №2168 про формування державної політики у сфері праці, №1209, №1210 про адміністрування податків, №2179 про протидію відмиванню відходів, №2189 про формування теробщин в Криму, №2164 і №2165 щодо досудового розслідування та №2042 про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Рада розгляне питання звільнення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та створення тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на військових арсеналах.

У 2-му читанні парламент розгляне №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, №1041 про впровадження середньострокового планування будівництва доріг, №2283 про виділення додаткових 1,4 млрд гривень на зарплати військовим і 1 млрд гривень – шахтарям, №2239-1 про анбандлинг, №1152-1 про покарання за пов'язані з фальсифікацією ліків злочину, №2161 про повноваження Держприкордонслужби, №0942 про розвиток малого і середнього бізнесу, №0945 про скасування ліцензування імпорту, експорту спирту етилового ректифікованого виноградного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та №0953 про гармонізацію з ЄС норм порівняльної реклами.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.



Також генпрокурор Рябошапка просить Верховну Раду дозволити залучення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича (група "За майбутнє").