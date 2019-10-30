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30 жовтня 2019, середа, 22:25 15
Спорт 2019-10-30T23:45:02+02:00
Українські Новини
"Динамо" обіграло "Шахтар" на "Олімпійському": відео голів

"Динамо" обіграло "Шахтар" на "Олімпійському": відео голів

Спорт, Футбол, Динамо, ФК Динамо, ФК

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України 2019/20 між командами Динамо та Шахтар. Перемогу здобуло "Динамо". Про це повідомляє Футбол 24.

Так, повідомляється, що рахунок матчу склав 2:1 за підсумками додаткового часу.

Матч стартував на НСК "Олімпійський" о 19:30 і тривав до 21:30.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Караваєв, Циганков, Вербич – Бесєдін

Запасні: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Де Піна, Жерсон, Сіль

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ізмаїл – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Запасні: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антоніо, Тітки, Дентіньо, Соломон.

Як повідомляли Українські Новини, Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів.

Раніше "Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" у дебютному матчі Михайличенко: відео голів.

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