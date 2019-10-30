"Динамо" обіграло "Шахтар" на "Олімпійському": відео голів

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч 1\/8 фіналу Кубка України 2019\/20 між командами Динамо та Шахтар. Перемогу здобуло "Динамо". Про це повідомляє Футбол 24. Так, повідомляється, що рахунок матчу склав 2:1 за підсумками додаткового часу. Матч стартував на НСК "Олімпійський" о 19:30 і тривав до 21:30. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Z6leEziYgBU#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lHV42FdJ9Yc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Стартові склади команд: Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Караваєв, Циганков, Вербич – Бесєдін Запасні: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Де Піна, Жерсон, Сіль Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ізмаїл – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс Запасні: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антоніо, Тітки, Дентіньо, Соломон. Як повідомляли Українські Новини, Динамо переграло Шахтар в останні 10 хвилин матчу і закінчили гру з рахунком 2:1: відео голів. Раніше "Динамо" зіграло внічию з "Олімпіком" у дебютному матчі Михайличенко: відео голів.