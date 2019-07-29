Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов

В воскресенье, 28 июля, в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины. Киевское Динамо переиграло донецкий Шахтер со счетом 2:1 в первой битве сезона. \r\nНа этот поединок столичные футболисты вышли без двух своих лидеров - Цыганкова и Соля, травмировавшихся на сборах в Австрии.\r\nСчет был открыт в компенсированное к первому тайму - отличился Алан Патрик. Вице-чемпионт уступал в счете вплоть до 80 минуты, когда Никита Бурда отличился ударом головой. Спустя три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед.\r\nТаким образом, "бело-синие" сравнялись с "горняками" по количеству побед в Суперкубке Украины - по 8 трофеев на счету каждой команды.\r\nТакже этот трофей позволил киевлянам догнать "Шахтер" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у клубов по 34 трофея.\r\n\r\nДивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https:\/\/t.co\/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com\/IT2zSQzYt0\r\n— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДинамо – Шахтер: видео гола Никиты Бурды\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, что Зеленский и Богдан пришли смотреть Суперкубок Украины "Динамо - Шахтер".