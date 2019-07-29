подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 июля 2019, понедельник, 00:06 38
Спорт 2019-07-29T00:10:49+03:00
Українські Новини
Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов

Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов

В воскресенье, 28 июля, в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины. Киевское Динамо переиграло донецкий Шахтер со счетом 2:1 в первой битве сезона. 

На этот поединок столичные футболисты вышли без двух своих лидеров - Цыганкова и Соля, травмировавшихся на сборах в Австрии.

Счет был открыт в компенсированное к первому тайму - отличился Алан Патрик. Вице-чемпионт уступал в счете вплоть до 80 минуты, когда Никита Бурда отличился ударом головой. Спустя три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед.

Таким образом, "бело-синие" сравнялись с "горняками" по количеству побед в Суперкубке Украины - по 8 трофеев на счету каждой команды.

Также этот трофей позволил киевлянам догнать "Шахтер" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у клубов по 34 трофея.

Динамо – Шахтер: видео гола Никиты Бурды

 

Напомним, что Зеленский и Богдан пришли смотреть Суперкубок Украины "Динамо - Шахтер".

Больше новостей о: Футбол Шахтер ФК Динамо

Архив
Новости
Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов 00:06
На матч Зеленский пришел со своей дочерью Александрой и главой администрации Президента Андреем Богданом. Скриншот Футбол 1
Зеленский и Богдан пришли смотреть Суперкубок Украины "Динамо - Шахтер" 23:22
Служащий у боевиков брат донецкого губернатора рассказал о семейной ссоре и о том, что он не "укроп" 22:49
В Китае на деревню сошел гигантский оползень: десятки погибших 22:13
В Италии из-за непогоды погибли 3 человека 21:31
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе 06:01
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok