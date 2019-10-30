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30 жовтня 2019, середа, 21:55 13
Політика 2019-10-30T23:15:02+02:00
Українські Новини
В ДБР порахували, скільки разів Порошенко не з'явився на допит

В ДБР порахували, скільки разів Порошенко не з'явився на допит

ДБР, Допит, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Колишній президент України, депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко п'ять разів не з'явився на призначені допити в Державне бюро розслідувань. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в ефірі "Радіо Свобода" сьогодні, 30 жовтня.

Так, Труба заявив, що Порошенко "фігурує, є учасником або, можливо, буде учасником" в 13 провадженнях.

"У цих кримінальних провадженнях він неодноразово викликався і викликається в якості свідка. 15 разів екс-президент Петро Порошенко не з'явився на допити... На мій погляд, він використовує свій статус народного депутата, оскільки ми не можемо застосувати примусовий привід. Але це до січня 2020 року", – сказав Труба.

Також Труба розповів, що кримінальні провадження, пов'язані з екс-президентом, "знаходяться на різних етапах і на різних стадіях".

"Складність у розслідуванні цих кримінальних проваджень полягає в тому, що у нас, в ДБР, відсутні власні оперативні підрозділи, і тому ми в багатьох своїх діях залежні від інших правоохоронних органів", – зазначив Труба.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР просить журналістів допомогти розслідувати справи проти Порошенка.

Раніше, 16 жовтня, Порошенко в черговий раз не з'явився на допит в ДБР.

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