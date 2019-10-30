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30 жовтня 2019, середа, 21:28 5
Судова влада 2019-10-30T21:34:48+02:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКП

НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКП

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу порушено за рішенням суду.

У заяві про злочин потерпілий вказував, що, діючи за попередньою змовою, з метою затвердження економічно необґрунтованих тарифів, члени НКРЕКП у формулу розрахунку вартості газу ввели неіснуючі обсяги імпортного газу - 8 500 млн куб. м, тоды як Кабмін постановою № 410-р затвердив прогнозний баланс розподілу газу в обсязі 3 373 млн куб.

При цьому в липні поточного року НАБУ закрило це кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях членів комісії складу кримінального злочину.

Потерпілий у справі в суді вказав, що детектив НАБУ в постанові про закриття кримінального провадження не надав жодної правової оцінки обставин справи.

Він зазначив, що кримінальна відповідальність за зловживання службовим становищем настає у випадках, коли посадова особа з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості використовує своє службове становище всупереч інтересам служби, завдає істотної шкоди державним чи громадським інтересам, тобто вказує на наявність у діях посадових осіб НКРЕКП складу кримінального злочину за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

18 жовтня Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу на закриття справи і скасував рішення НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко в 2014 тиснув на НКРЕКП для відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка.
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