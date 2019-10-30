НАБУ закрило справу про можливі зловживання членів НКРЕКП

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Справу порушено за рішенням суду.

У заяві про злочин потерпілий вказував, що, діючи за попередньою змовою, з метою затвердження економічно необґрунтованих тарифів, члени НКРЕКП у формулу розрахунку вартості газу ввели неіснуючі обсяги імпортного газу - 8 500 млн куб. м, тоды як Кабмін постановою № 410-р затвердив прогнозний баланс розподілу газу в обсязі 3 373 млн куб.

При цьому в липні поточного року НАБУ закрило це кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях членів комісії складу кримінального злочину.

Потерпілий у справі в суді вказав, що детектив НАБУ в постанові про закриття кримінального провадження не надав жодної правової оцінки обставин справи.

Він зазначив, що кримінальна відповідальність за зловживання службовим становищем настає у випадках, коли посадова особа з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості використовує своє службове становище всупереч інтересам служби, завдає істотної шкоди державним чи громадським інтересам, тобто вказує на наявність у діях посадових осіб НКРЕКП складу кримінального злочину за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

18 жовтня Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу на закриття справи і скасував рішення НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко в 2014 тиснув на НКРЕКП для відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка.