Борг населення за газ і воду зменшився: скільки винні українці

У вересні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 1,6%, або на 774,9 млн гривень, до 46 527 млн гривень у порівнянні з серпнем, за який борг українців за комуналку також скоротився.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 жовтня 2019 року збільшився на 53,3 млн гривень до 4 910,7 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 396,3 млн гривень до 14 378,8 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 504,4 млн гривень до 22 297,9 млн гривень.

У вересні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 466,530 млн гривень), Харківській (2 638,569 млн гривень) та Дніпропетровській (2 244,408 млн гривень) областях; за газопостачання - у Харківській (2 300,328 млн гривень), Дніпропетровській (2 217,849 млн гривень) і Одеській (2 505,995 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в вересні зафіксована в Києві (940,446 млн гривень), Дніпропетровській (1 000,102 млн гривень) і Донецькій (395,776 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, заборгованість населення за комуналку скоротилася.

Тим часом на комуналці можна заощадити - Київводоканал розповів, як не переплачувати за воду.