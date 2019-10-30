Яременко звинуватив журналістів у тому, що вони не перевірили факти перед публікацією його листування

Голова комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") звинувачує журналістів у тому, що вони не перевірили факти перед публікацією його листування.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я намагався продемонструвати протест, що це не журналістика, а практично знущання над інформаційними потоками, знущання над людьми, коли щось побачили, не перепитали, не перевірили і викинули як жовтий смажений факт. Не варто говорити про те, чого немає", - зазначив він.

Депутат зазначив, що колеги відмовляли його від фабрикації.

"Я зробив, щоб показати, що хтось, хто називає себе журналістом, зловживає. Результат - я вважаю, що ми показали, що це ідіотизм - фотографувати і не розповідати про суть того, що відбувається, не розповідати пояснень учасника, ігнорувати факти і подавати перші реакції. Це не журналістика", - підкреслив парламентарій.

Саму переписку депутат заперечує і називає її повністю сфабрикованою, а публікації особистих листувань - неетичними.

Яременко вважає, що подібні публікації листувань відволікають увагу громадськості від серйозних проблем.

"Я думаю, у нас люди не настільки дурні, як вважають журналісти, які згодовують їм ці неперевірені качки", - додав політик.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу Яременко заявив про сфабриковане ним листування з повією.



Крім того, соцмережі висміяли відмазку Яременка.