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30 жовтня 2019, середа, 14:33 35
Медицина 2019-10-30T20:30:05+02:00
Українські Новини
МОЗ два роки не розподіляв по Києву сироватку від дифтерії

МОЗ два роки не розподіляв по Києву сироватку від дифтерії

Сироватка, ліки, Дифтерія, спалах дифтерії
Ліки. Фото: pixabay.com
Ліки. Фото: pixabay.com

У 2018-19 роках Міністерство охорони здоров'я не розподіляло Києву сироватку від дифтерії, якої залишилося всього 5 доз. Цю інформацію Українським Новинам повідомили в департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

"Закупівля сироватки - компетенція МОЗ. За закупками в 2018, ні в цьому році вони нам не розподіляли. Розподіл 8 флаконів як гуманітарної допомоги. Використано 3 флакони. Хворих з підозрою на дифтерію всього госпіталізовано три (дитина, жінка і чоловік). У дитини і чоловіка бактеріологічний аналіз виявив нетоксигенний штамів. У жінки при повній клінічній картині дифтерії аналіз діагноз не підтвердив (результати були готові вчора). Всі троє почувають себе задовільно. Але будуть залишатися в стаціонарах до закінчення антибактеріальної терапії", - повідомив представник департаменту.

При цьому вакцин для щеплень від дифтерії в наявності є в достатній кількості.

таном на п'ятницю для дорослих 120 тисяч доз приблизно на рік, і при тому, що по мірі необхідності запаси динамічно поповнюються. Для дітей теж абсолютно достатньо", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні можлива епідемія дифтерії, всього половина українців зробили щеплення.

У МОЗ зазначили, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень - вакцинація для дітей та ревакцинація для дорослих (кожні 10 років).

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