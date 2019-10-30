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30 октября 2019, среда, 13:05 65
Медицина 2019-10-30T13:10:02+02:00
Українські Новини
В Киеве остались всего 5 доз сыворотки от дифтерии

В Киеве остались всего 5 доз сыворотки от дифтерии

Укринформ, Вспышка инфекции, Дифтерия, сыворотка
Дифтерия. Фото: pixabay.com
Дифтерия. Фото: pixabay.com

В Украине зафиксировали вспышку дифтерии, при этом сыворотка против болезни не хватает всем больницам, в том числе в Киеве, где из 8 доз сыворотки от дифтерии осталось всего 5 флаконов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская, пишет "Укринформ"

"У нас было всего 8 флаконов, распределены в качестве гуманитарной помощи. Минздрав не закупал сыворотку ни в 2018, ни в 2019 году. Всего сыворотки было 8 флаконов, которую в детскую инфекционную больницу распределили в качестве именно гуманитарной помощи, а не закупки. 3 из них использовали на женщину, которая болела в Александровской больнице, осталось в настоящее время 5 сывороток", - рассказала Вишневская.

Она сообщила, что сейчас в столице зафиксировано три случая дифтерии.

"На мальчика не использовали сыворотку, на женщину использовали, и на мужчину, который сейчас в Александровской больнице, также не использовали сыворотку. У них были высеяны штаммы нетоксигенные, которые не вырабатывают тот токсин, который может привести к ужасным состояниям, и такая дифтерия с таким штаммом лечится антибиотиками. И мальчику, и мужчине сразу взяли посев, и когда обнаружили что это дифтерия, хотя и нетоксигенная, по протоколу нужно госпитализировать. Они сейчас в удовлетворительном состоянии, женщина идет на поправку, мужчина также, но они будут до конца антибактериальной терапии находиться в стационаре ", - рассказала Вишневская.

В Департаменте здравоохранения отметили, что вакцин для прививок от дифтерии вполне достаточно.

"Только для взрослых на пятницу было 120 тысяч доз - это примерно на год. Прогнозируемо по 10 тысяч доз в Киеве используется в месяц, может сейчас быть больше, но они планово будут закупаться по мере необходимости. С вакцинами никаких проблем нет в отношении детей и взрослых. Поэтому мы советуем и призываем вакцинироваться, тогда сыворотка не понадобится", - отметила Вишневская.

Как сообщали Українські Новини, в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки.

Из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

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