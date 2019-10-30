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30 жовтня 2019, середа, 14:25 25
Силові структури 2019-10-30T15:45:02+02:00
Українські Новини
В діях Яременка нічого злочинного немає, - поліція про замовлення депутатом повії в Раді

В діях Яременка нічого злочинного немає, - поліція про замовлення депутатом повії в Раді

Богдан Яременко, Інтимне листування
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net

Національна поліція не бачить складу кримінального і адміністративного правопорушення в діях голови комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка (фракція "Слуга народу") щодо його листування з повією.

Про це Українським Новинам повідомив представник Нацполіціі.

"А який тут склад (злочину)? В його діях нічого (злочинного) немає", - сказав він.

З його слів, ні про яке правопорушення з будь-якого боку і мови бути не може.

Він додав, що за таке спілкування, навіть якщо воно було реальним, ніяка відповідальність, крім моральної, не передбачена.

Як повідомляли Українські Новини, Яременко заявляє, що сфабрикував свою переписку з повією.

Раніше журналісти опублікували листування Яременко, з якої можна зробити висновок, що він намагався замовити повію.

ЗМІ опублікували фото смартфона депутата, з яких видно, що він переглядав анкети сайтів знайомств, а також питав про умови надання послуг.

З відповіді співрозмовника було зрозуміло, що мова йде про проституцію.

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