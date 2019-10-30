Екс-бійця АТО засудили до 8 років в'язниці за вбивство президента банку

Залізничний районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі екс-бійця АТО Андрія Марчука за вбивство президента банку "Аркада" Сергія Сущева у Львівській області і відпустив його з-під варти.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Марчук працював водієм в банку "Аркада".

18 вересня 2015 року він повіз президента банку у Львівську область. Біля села Раковець, за версією слідства, між ними раптово виник конфлікт і Марчук розстріляв Сущева в спину з автомата Калашникова. Після цього водій сховав труп у лісопосадці біля траси "Київ - Чоп", а машину залишив на найближчій автостоянці.

Через 2 дні Марчук зі своїм другом, також військовослужбовцям Нацгвардії Андрієм Яворським, повернулися і спалили автомобіль, щоб знищити сліди злочину.

Підсудний свою вину у вбивстві не визнав і зазначив, що працював у банку не тільки водієм, але і охоронцем Сущева, а також розповів, що служив в АТО як командир роти снайперів. За його версією, у вересні 2015 року Сущев попросив його відвести на зустріч у Львівську область з високопоставленим керівником Національної гвардії для отримання іменної зброї.

Зустріч була на полігоні біля села Раковець.

Марчук стверджує, що якісь незнайомі люди, поки він порався в багажнику авто, розстріляли президента банку "Аркада" і втекли. Підсудний стверджує, що злякався і вирішив кинути труп у лісі, а прибрати машину, що його знайомий розцінив як команду спалити авто. За словами обвинувачуваного, він поважав свого начальника і йому прикро, що всі вважають його винним у вбивстві.

Суд вирішив, що докази обвинувачення спростовують слова підсудного. Внаслідоу 23 жовтня суд визнав Марчука винним в умисному вбивстві і приховуванні злочину. Його спільника Яворського суд також визнав винним у навмисному підпалі автомобіля Сущева.

Водночас суд вирішив застосувати до обвинуваченого покарання, нижче від межі, встановленої Кримінальним кодексом.

Пом'якшувальною обставиною суд визнав участь у бойових діях в АТО і те, що у Марчука інвалідність 2-ї групи після онкологічної операції.

Вердиктом суду Марчук засуджений до 8 років в'язниці і відпущений з-під варти у зв'язку з відбуттям покарання (термін перерахований за "законом Савченко").

Його спільник засуджений до 3 років в'язниці, але амністований як учасник АТО.

Водночас, із засудженого постановлено стягнути 1,5 млн гривень моральної шкоди родині вбитого і 463 тис. гривень - банку "Аркада" за майнові збитки.

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