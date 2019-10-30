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30 жовтня 2019, середа, 11:49 22
Суспільство 2019-10-30T12:03:56+02:00
Українські Новини
У Києві на Бориспільському шосе і в 6 районах можуть обмежити рух

У Києві на Бориспільському шосе і в 6 районах можуть обмежити рух

Нато, Обмеження руху, перекриття руху, Єнс Столтенберґ

Управління державної охорони попереджає, що 30-31 жовтня у зв'язку з візитом генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенса Столтенберга в Україну в Києві може бути обмежено руху транспорту по Бориспільському шосе і на окремих ділянках вулиць 6 районів.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"30-31 жовтня у зв'язку з візитом в Україну Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві і Одесі. Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе", - сказано в ньому.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами будуть супроводжувати і забезпечувати безпеку делегації Столтенберга.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня, столична підземка може змінити роботу через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк).

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