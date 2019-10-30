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30 жовтня 2019, середа, 11:30 290
Політика 2019-10-30T11:58:39+02:00
Українські Новини
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину

Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину

Богдан Яременко, листування, Інтимне листування, Повія
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вчора під час роботи в сесійному залі Парламенту переписувався в онлайн-мережі знайомств і спілкувався з дівчиною щодо її умов і ціни однієї години дозвілля з нею. Про це повідомляють "Букви", також опублікувавши скандальні фотографії листування депутата Яременко.

Народний депутат в своєму смартфоні спілкувався в двох чатах зі знайомствами "Мережа знайомств Мам.." і “Loveeto". І під час голосування Яременко як раз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять відносини.

Потім Богдан Яременко став листуватися з дівчиною, можливо іншою.

Яременко: ...умови зустрічі з тобою?

Дівчина: Привіт. Твоє місце. Захищений Секс, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

Переписка Яременко. Фото: БуквыПереписка Яременка. Фото: Буквы

Варто відзначити, що Богдан Яременко є головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

У Богдана Яременка є дружина Вікторія і двоє дітей – дочка і син.

А також раніше "Слуга народу" кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза".

Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.

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