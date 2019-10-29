Завтра київська підземка в годину пік може змінити роботу

Завтра, 30 жовтня, столична підземка може змінити роботу через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і " Шахтар "Донецьк". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен.

Так, повідомляється, що матч розпочнеться о 19:30. Перед початком гри можливі обмеження (закриття) на вхід станції метро "Олімпійська"

Зазначається, що після закінчення матчу з метою забезпечення належної перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій:

"Палац спорту",

"Олімпійська",

"Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020 року.

Тим часом станцію "Золоті ворота" будуть закривати вранці у робочі дні протягом року.

Раніше в Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції.