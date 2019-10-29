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29 жовтня 2019, вівторок, 23:55 7
Суспільство 2019-10-30T00:30:01+02:00
Українські Новини
Завтра київська підземка в годину пік може змінити роботу

Завтра київська підземка в годину пік може змінити роботу

Метро, Київський метрополітен, Метрополітен
Київський метрополітен
Київський метрополітен

Завтра, 30 жовтня, столична підземка може змінити роботу через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і " Шахтар "Донецьк". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен.

Так, повідомляється, що матч розпочнеться о 19:30. Перед початком гри можливі обмеження (закриття) на вхід станції метро "Олімпійська"

Зазначається, що після закінчення матчу з метою забезпечення належної перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій:

  • "Палац спорту",
  • "Олімпійська",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020 року.

Тим часом станцію "Золоті ворота" будуть закривати вранці у робочі дні протягом року.

Раніше в Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції.

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