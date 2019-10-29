У Києві сталася радіаційна аварія в лабораторії геофізичної обсерваторії

Сьогодні, 29 жовтня, в Києві спеціалісти ліквідували радіаційну аварію в лабораторії Центральної геофізичної обсерваторії Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження в соціальній мережі Facebook.

"За допомогою спеціалізованого обладнання було виявлено та вилучено 2 покинуті джерела іонізуючого випромінювання невідомого походження. Ці джерела було поміщено у захисні контейнери відповідного типу та перевезено на тимчасове зберігання на пункт зберігання радіоактивних відходів. В подальшому ці джерела будуть направлені для проведення лабораторних досліджень з визначення точного нуклідного складу та встановлення можливих власників", - йдеться в ньому.

Фахівці також провели обстеження прилеглої території місця події та встановлено, що загрози для персоналу об’єкту та навколишнього природного середовища немає.

Радіаційна аварія. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, в одному з будинків Центральної геофізичної обсерваторії в Києві на проспекті Науки зафіксували підвищений рівень радіації.

23 вересня в Чорнобильській зоні сталася пожежа.