"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує новий судовий позов проти компанії "Газпром" (Росія).

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нетфегаза" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я часу не втрачав, оскільки працював над новими позовними вимогами до "Газпрому" в новому арбітражному процесі", - написав він.

Також Вітренко додав, що він розуміє віце-президента Європейської комісії з Енергетичного Союзу Мароша Шефчовича, який заявив, що розчарований підсумком проведення тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, акції "дочки" "Газпрому" арештовані за позовом "Нафтогазу".

Також "Газпром" вимагає від "Нафтогазу" відкликати судові позови до укладення нового контракту на транзит російського газу через територію України.

Раніше, 6 липня, "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків. Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за результатами двох виробництв в Стокгольмському арбітражі збільшився на 10% - до 2,8 млрд доларів.