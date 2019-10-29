підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 21:30 11
Політика 2019-10-29T23:15:01+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"

"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"

Газпром, Нафтогаз, Юрій Вітренко

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує новий судовий позов проти компанії "Газпром" (Росія).

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нетфегаза" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я часу не втрачав, оскільки працював над новими позовними вимогами до "Газпрому" в новому арбітражному процесі", - написав він.

Також Вітренко додав, що він розуміє віце-президента Європейської комісії з Енергетичного Союзу Мароша Шефчовича, який заявив, що розчарований підсумком проведення тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, акції "дочки" "Газпрому" арештовані за позовом "Нафтогазу".

Також "Газпром" вимагає від "Нафтогазу" відкликати судові позови до укладення нового контракту на транзит російського газу через територію України.

Раніше, 6 липня, "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків. Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" за результатами двох виробництв в Стокгольмському арбітражі збільшився на 10% - до 2,8 млрд доларів.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко

Архів
Новини
Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді 23:10
Зеленський схвалив космічну діяльність суб'єктами всіх форм власності 22:19
З'їзд суддів обрав нову суддю КС 21:54
Радіаційна аварія. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
У Києві сталася радіаційна аварія в лабораторії геофізичної обсерваторії 21:50
"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" 21:30
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok