Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук

На інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine", який пройшов у Маріуполі, виступив прем'єр-міністр Олександр Гончарук і заявив, що сьогодні корупція в Україні на найвищому рівні вже відсутня, передає LB.ua.

Так, Гончарук заявив, що влада просить представників бізнесу повідомляти про випадки здирництва.

Також, за його словами, влада рішуче налаштована боротися з корупцією.

Гончарук вважає, що зараз корупція "на найвищому рівні" вже відсутня.

"Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не стикаємося з випадками, коли хтось у когось, з більших чи менших компаній на самому високому рівні вимагає хабара. Якщо вам відомі такі факти, будь ласка, повідомляйте нам і будемо випалювати ці речі (хабарі) напалмом", - сказав прем'єр.

Він також закликав інвесторів не боятися і вкладати гроші в Україну.

"Я щасливий спостерігати таку кількість інвесторів. У Маріуполі це важлива подія не тільки для цього регіону, але і для всієї країни... Ми будемо у кожній сфері сповідувати ринковий підхід. Чесна конкуренція і рівні правила для всіх - це наша релігія", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія впевнений, що серед слуг народу в фінкомітеті корупціонерів немає.

Тим часом Рада прийняла новий законопроект про доноси на корупціонерів за винагороду.