підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 15:31 13
Президент 2019-10-29T17:45:02+02:00
Українські Новини
Розведення військ: Зеленський в Маріуполі заявив, що це прекрасно

Розведення військ: Зеленський в Маріуполі заявив, що це прекрасно

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ у Золотого Луганської області. Це сталося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення у Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є.

"Чудово, чудово", — відреагував Зеленський."Все відбувається спокійно. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", — додав він. Зеленський пояснив, що дзеркальний відведення військ почався, тому що місія ОБСЄ українська сторона зафіксували семиденний режим тиші" на цій ділянці.

Як повідомляли Українські Новини, в Золотому почалося розведення військ.

1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).
Архів
Новини
У Зеленського планують звільнити Холодницького найближчим часом і поставити "свою" людину, – Кошкіна 17:36
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
Розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів, - командування ООС 17:25
Бойко вітає розведення сил в Золотому Луганської області 17:23
Ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде, – Гончарук 17:11
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Міністр Бородянський скасував результати конкурсу, щоб дати бюджетні гроші на кіно фірмі депутата "Слуги народу" 12:03
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok