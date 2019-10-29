Розведення військ: Зеленський в Маріуполі заявив, що це прекрасно

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ у Золотого Луганської області. Це сталося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення у Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є.

"Чудово, чудово", — відреагував Зеленський."Все відбувається спокійно. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", — додав він. Зеленський пояснив, що дзеркальний відведення військ почався, тому що місія ОБСЄ українська сторона зафіксували семиденний режим тиші" на цій ділянці.

Зеленский – о разведении в Золотом pic.twitter.com/X1dGsT2cOk — Новости Донбасса (@novostidnua) October 29, 2019

Як повідомляли Українські Новини, в Золотому почалося розведення військ.

1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).