Розведення військ: Зеленський в Маріуполі заявив, що це прекрасно

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ у Золотого Луганської області. Це сталося в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Про це повідомляють "Новини Донбасу". Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення у Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Чудово, чудово", — відреагував Зеленський."Все відбувається спокійно. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", — додав він. Зеленський пояснив, що дзеркальний відведення військ почався, тому що місія ОБСЄ українська сторона зафіксували семиденний режим тиші" на цій ділянці. Зеленский – о разведении в Золотом pic.twitter.com\/X1dGsT2cOk — Новости Донбасса (@novostidnua) October 29, 2019 Як повідомляли Українські Новини, в Золотому почалося розведення військ. 1 жовтня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) у вівторок в Мінську (Білорусь) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петровське (обидва - Луганська область).