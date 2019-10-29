Зеленський впевнений, що Україна стоїть на порозі економічного прориву

Президент Володимир Зеленський вважає, що успіх України неможливий без щорічного 5-7%-вого зростання економіки.

Про це він сказав під час Першого інвестиційного форуму в Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"У нас є одна важка ноша - війна. Припинення війни та повернення всіх українських територій - наше головне завдання. Ми знаємо, що це можливо зробити єдиним шляхом - дипломатичним. А для цього в України має бути сильна позиція та підтримка. Вона має бути державою, яку шанують і до якої прислуховуються, бути процвітаючою та успішною країною... Але ми розуміємо, що успіх неможливий без стабільного економічного зростання, щонайменше 5-7 відсотків щорічно. Це амбітне завдання, для вирішення якого необхідно масштабне залучення інвестицій", - сказав він.

Зеленський зазначив, що при швидкому прийнятті рішень можливі помилки, але їх також можна швидко виправити.

"Деякі звинувачують нас у поспішному прийнятті рішень, називаючи цей період Україна турборежимом. Я дуже радий. Але краще рухатися дуже швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб топтатися на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав він.

Президент висловив упевненість у тому, що Україна стоїть на порозі економічного прориву.

"Розчарування або знищує тебе остаточно, або врешті-решт зробить тебе сильним. Сьогодні наша країна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі або Лес Армстронг, якого поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішій ночі обов'язково приходить дуже яскравий світанок", - сказав він.

Президент зазначив, що бізнесу в Україні допоможе мінімізація ролі держави в економіці (приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні), та пообіцяв захист інвесторам.

"Я говорив про відомі історії успіху. Ви знаєте і про невід'ємні супутники на шляху до нього - скепсис і недалекоглядність. Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або втратили можливість купити WatsApp за невелику суму. Україна - країна можливостей, і сьогодні вони стукають у ваші двері. Не проспіть", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%.

Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.