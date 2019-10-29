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29 жовтня 2019, вівторок, 15:08 8
Президент 2019-10-29T15:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський впевнений, що Україна стоїть на порозі економічного прориву

Зеленський впевнений, що Україна стоїть на порозі економічного прориву

Володимир Зеленський, економічний прогноз, Економіка, Зростання економіки

Президент Володимир Зеленський вважає, що успіх України неможливий без щорічного 5-7%-вого зростання економіки.

Про це він сказав під час Першого інвестиційного форуму в Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"У нас є одна важка ноша - війна. Припинення війни та повернення всіх українських територій - наше головне завдання. Ми знаємо, що це можливо зробити єдиним шляхом - дипломатичним. А для цього в України має бути сильна позиція та підтримка. Вона має бути державою, яку шанують і до якої прислуховуються, бути процвітаючою та успішною країною... Але ми розуміємо, що успіх неможливий без стабільного економічного зростання, щонайменше 5-7 відсотків щорічно. Це амбітне завдання, для вирішення якого необхідно масштабне залучення інвестицій", - сказав він.

Зеленський зазначив, що при швидкому прийнятті рішень можливі помилки, але їх також можна швидко виправити.

"Деякі звинувачують нас у поспішному прийнятті рішень, називаючи цей період Україна турборежимом. Я дуже радий. Але краще рухатися дуже швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб топтатися на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав він.

Президент висловив упевненість у тому, що Україна стоїть на порозі економічного прориву.

"Розчарування або знищує тебе остаточно, або врешті-решт зробить тебе сильним. Сьогодні наша країна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми дійсно в дуже непростому становищі. Але ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі або Лес Армстронг, якого поставили страшний діагноз. Але ми точно знаємо, що на зміну найтемнішій ночі обов'язково приходить дуже яскравий світанок", - сказав він.

Президент зазначив, що бізнесу в Україні допоможе мінімізація ролі держави в економіці (приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні), та пообіцяв захист інвесторам.

"Я говорив про відомі історії успіху. Ви знаєте і про невід'ємні супутники на шляху до нього - скепсис і недалекоглядність. Ви точно чули про бізнесменів, які не повірили в Google або втратили можливість купити WatsApp за невелику суму. Україна - країна можливостей, і сьогодні вони стукають у ваші двері. Не проспіть", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%.

Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

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