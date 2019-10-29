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  • Богдан заявив, що миролюбна позиція України розрахована на громадян Росії
29 жовтня 2019, вівторок, 14:35 11
Політика 2019-10-29T16:45:02+02:00
Українські Новини
Богдан заявив, що миролюбна позиція України розрахована на громадян Росії

Богдан заявив, що миролюбна позиція України розрахована на громадян Росії

війна на Донбасі, Російська агресія, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Керівник Офісу президента Андрій Богдан каже, що позиція України щодо ситуації в Донбасі розрахована не тільки на міжнародне середовище, але і на громадян Росії, а Кремлю тепер потрібно відповідати. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Богдан не вважає, що Україна в чомусь поступилася або втратила якісь міжнародні позиції:

"Ні, зовсім не здається. Ми можемо говорити, знову ж таки, до нескінченності. Але результат, і цей результат підтримує левова частка громадян України".

За словами керівника ОЗУ, Україна "абсолютно нічого не втратила, провівши обмін полоненими, тільки показала адекватність керівництва".

"Ми об'єднали Україну навколо цієї ідеї і все-таки звільнили наших громадян. І це дуже важливо, щоб наші вояки бачили, що їх там не кидають в полоні, якщо щось трапляється, а держава буде до останнього битися, щоб їх звільнити. Це сильний месидж", - вважає Богдан.

На його думку, з "формулою Штайнмайєра" є рух до миру, який влада демонструє публічно: і для України, і для зовнішнього світу.

"І протилежній стороні, Росії, треба якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", - пояснив керівник ОПУ.

Богдан вважає: щоб змінити ситуацію, потрібно перемикатися на ментальність росіян.

"Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже по відношенню до України, вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає - з тієї сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно?", - говорить він.

Нагадаємо, що Богдан також заявив про те, що протести проти Зеленського пов'язані з Порошенком, який хоче їх очолити.

А майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмайера".

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