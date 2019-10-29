Богдан заявив, що миролюбна позиція України розрахована на громадян Росії

Керівник Офісу президента Андрій Богдан каже, що позиція України щодо ситуації в Донбасі розрахована не тільки на міжнародне середовище, але і на громадян Росії, а Кремлю тепер потрібно відповідати. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Богдан не вважає, що Україна в чомусь поступилася або втратила якісь міжнародні позиції:

"Ні, зовсім не здається. Ми можемо говорити, знову ж таки, до нескінченності. Але результат, і цей результат підтримує левова частка громадян України".

За словами керівника ОЗУ, Україна "абсолютно нічого не втратила, провівши обмін полоненими, тільки показала адекватність керівництва".

"Ми об'єднали Україну навколо цієї ідеї і все-таки звільнили наших громадян. І це дуже важливо, щоб наші вояки бачили, що їх там не кидають в полоні, якщо щось трапляється, а держава буде до останнього битися, щоб їх звільнити. Це сильний месидж", - вважає Богдан.

На його думку, з "формулою Штайнмайєра" є рух до миру, який влада демонструє публічно: і для України, і для зовнішнього світу.

"І протилежній стороні, Росії, треба якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії", - пояснив керівник ОПУ.

Богдан вважає: щоб змінити ситуацію, потрібно перемикатися на ментальність росіян.

"Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже по відношенню до України, вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає - з тієї сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно?", - говорить він.

Нагадаємо, що Богдан також заявив про те, що протести проти Зеленського пов'язані з Порошенком, який хоче їх очолити.

А майже половина українців не підтримують протести проти "формули Штайнмайера".